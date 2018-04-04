Лучше всех ловит команда УФСИН России по Мурманской области!

На ледовой поверхности озера Малое Пулозеро состоялись соревнования по спортивному рыболовству по программе 63-го городского Праздника Севера. За звание чемпиона боролись сборные команды предприятий, организаций и учреждений города-героя Мурманска, в составе каждой из которых было по три человека независимо от возраста и пола.

УФСИН России по Мурманской области представляла команда во главе с неоднократным призёром соревнований по подлёдному лову - сотрудником отдела охраны Управления Ильёй Новожиловым.

В этот день погода благоприятствовала всем участникам, но фортуна оказалась благосклоннее к сборной УФСИН. Членами команды был выловлен в общей сложности 41 окунь, что позволило рыбакам уголовно-исполнительной системы стать чемпионами соревнований.

Победители и призёры были награждены кубками и медалями городского спорткомитета. А капитан команды УФСИН Илья Новожилов получил приз за победу в конкурсе по скоростному бурению лунок.