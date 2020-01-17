«Лучшее и новое» - большой концерт ансамбля «КЛюП-студия» пройдёт в январе

Как только не называли журналисты за 18 лет существования удивительный ансамбль Мурманского арктического государственного университета «КЛюП-студия» – «лучший студенческий музыкальный коллектив», «лицо и гордость университета», «песенный заповедник» и даже «легенда». Все это правда – многочисленные дипломы победителей и лауреатов различных фестивалей и конкурсов уже не помещаются на стенах их репетиционной комнаты.

- «Клюповцы» люди адекватные, и к таким эпитетам и наградам относятся с иронией, – улыбается создатель и художественный руководитель ансамбля профессор Дмитрий Григорьевич Левитес. – МАГУ и помимо нас есть чем гордиться. Но песни мы поем действительно, наСтоящие! Вот так, с большой «С» посередине, ни более и ни менее!

Песни на стихи Иосифа Бродского, Юнны Мориц, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Кушнира, Дмитрия Быкова, Али Кудряшевой, Николая Колычева и других хороших поэтов для ребят пишет сам Дмитрий Григорьевич Левитес. Серьезные и смешные, но всегда с яркой запоминающейся мелодией, композиции становятся все более популярными.

Не случайно ансамбль называют еще и «песенным заповедником» – помимо авторских композиций в репертуаре «КЛюП-студии» большое место занимает отечественная музыкальная классика: песни времен Великой отечественной войны, Александры Пахмутовой, Булата Окуджавы, Виктора Цоя , Сергея Чигракова (Чижа), Сергея Никитина, Александра Суханова, ансамбля «Песняры», групп «Машина времени», «Аквариум», «Сплин» и «Би-2».

«Такой репертуар помогает сохранить ниточку памяти, связывает поколения», – говорят о своем творчестве участники студии. И действительно, на их концерты в зале собирается самая «разношерстная» публика – от студентов до пенсионеров.

Каждый год ансамбль даёт десятки концертов на предприятиях и в организациях города, воинских подразделениях, госпиталях, на кораблях Северного флота. Но главный из них, который ансамбль готовит целый год – это Традиционный ежегодный большой концерт.

В этот раз «КЛюП» назвал его «Лучшее и новое». В двух отделениях зрители услышат и уже известные песни из всех пяти авторских альбомов, и новые композиции, которые войдут в шестой альбом, и, конечно, хиты отечественной и зарубежной песенной эстрады.

– Представят их совсем молодые ребята и девушки – уже шестой состав ансамбля! – рассказал Дмитрий Левитес. – Впрочем, в зале будут и «клюповские старики», а от них всего можно ожидать.

Удивительный ансамбль будет рад видеть всех, кто открыт хорошей («наСтоящей») песне 26 января в 15.00 в уютном и тёплом зале Детской театральной школы.