Лучшее убежище на Кольской АЭС

В период проведения месячника гражданской обороны в Мурманской области состоялся смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение ГО.

В категории вместимостью от 600 человек победу присудили одному из убежищ ГО Кольской АЭС. И, как вчера стало известно, этот объект получил пальму первенства в смотре-конкурсе на межрегиональном уровне. Убежище ГО КАЭС признано лучшим в Северо-Западном федеральном округе.