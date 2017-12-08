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Мурманская область. Арктика08.12.17 07:05

Лучшей командой среди объединений Северного флота признана команда «Гроза»

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подвёл итоги физической подготовки и спортивно-массовой работы, проведённой на флоте в 2017 году. В целом уровень физической подготовки военнослужащих всех возрастных категорий вырос. Меньше стало лиц, находящихся под диспансерно-динамическим наблюдением и увеличилось количество отлично сдавших нормативы физической подготовки в ходе контрольных проверок.

Впервые за долгие годы на Северном флоте был проведён Чемпионат по волейболу. В котором победу одержала команда армии ВВС и ПВО «Гроза». Состоялась 83-я Спартакиада флота по 16 видам спорта, в число которых вошли традиционные для моряков виды, такие как гребно-парусное двоеборье и гребля на шлюпках, а также плавание и ныряние в длину.

Лучшей командой среди объединений Северного флота признана команда «Гроза», спортсмены которой завоевали звания чемпионов в гиревом спорте, армейском рукопашном бое, лыжных гонках, боксе, летнем офицерском троеборье, мини-футболе и волейболе. На втором месте стоит команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос». Её военнослужащие были лучшими в плавании и нырянии, также в гребле. Бронзовыми призёрами спартакиады стали подводные силы Северного флота, которые добились успеха в зимнем офицерском троеборье и военно-прикладном спорте.

Из всех участвовавших в спартакиаде соединений на пъедестал почёта взошли представители дивизии ракетных кораблей, отдельной мотострелковой бригады и штаба материально-технического обеспечения Северного флота.

В 2018 году среди основных задач физической подготовки значатся повышение уровня индивидуальной физической подготовленности офицерского состава и военнослужащих по контракту, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди военнослужащих Северного флота и членов их семей.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня в каждом гарнизоне Северного флота создаются технические условия для регулярных занятий физкультурой и спортом. В зимнее время оборудуются катки и лыжные трассы, а также работают физкультурно-оздоровительные центры, бассейны и спортивные залы.

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