Лучшие муниципалитеты по итогам работы в 2016 года получат гранты губернатора

В соответствии с постановлением губернатора Мурманской области от № 139-ПГ «О реализации постановления правительства РФ от 17.12.2012 №1317» и протоколом заседания комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области от 26.07.2017 № 8, в целях поощрения муниципальных образований, достигших в 2016 году наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области утвержден список муниципальных образований – получателей грантов: в группе «городские округа» - г.Полярные Зори с подведомственной территорией;- в группе «муниципальные районы» - Кольский район; в группе «ЗАТО» - ЗАТО п.Видяево.

Утверждены размеры грантов: для г.Полярные Зори с подведомственной территорией – 1 млн 600 тысяч руб.; для Кольского р-на – 1 млн 600 тысяч руб. и для ЗАТО п.Видяево – 800 тысяч руб.