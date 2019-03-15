Лучшие повара и кондитеры преодолели все этапы конкурса «Профессионалы на Мурмане-2019»

В Мурманске продолжается региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2019». Сразу два конкурса профессионального мастерства прошли на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота.

Студенты колледжей со всей области собрались на площадках ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота», чтобы побороться за звание лучшего повара и лучшего кондитера. Оценивали навыки и умения конкурсантов исключительно потенциальные работодатели.

В поварском и кондитерском цехах студенты готовили блюда по собственному рецепту. В обоих конкурсах правило было одно – основной, общий для всех, ингредиент был определен изначально: для поваров – кальмар, а для кондитеров - белковый воздушный полуфабрикат, морковный бисквит и брусника. А вот то, в какое именно блюдо это превратится основной ингредиент, решал сам участник.

Несмотря на то, что стартовые условия у участников конкурса были равные, каждый мог раскрыться как в процессе готовки, так и в оформлении блюда.

По результатам выполнения конкурсных заданий лучшими в номинации «Повар» стали: I место – Абдучамол Бобоев, студент Мурманского строительного колледжа имени Н. Е. Момота; II место – Анастасия Кошикова, студентка Печенгского политехнического техникума; III место – Александра Юрченко, студентка Мурманского индустриального колледжа.

Лучшими кондитерами стали: I место – Анастасия Уткина, студентка Мурманского индустриального колледжа; II место – Матвей Красников, студент Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота; III место – Анна Макаровская, студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

21 марта на базе АО «Электротранспорт» пройдёт конкурс по профессии «Автомеханик» в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2019».