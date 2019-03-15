Жителей Мурманской области приглашают к участию в соревнованиях «Лапландские легенды Хибин»Мурманский областной краеведческий музей переезжает
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.03.19 15:33

Лучшие повара и кондитеры преодолели все этапы конкурса «Профессионалы на Мурмане-2019»

В Мурманске продолжается региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2019». Сразу два конкурса профессионального мастерства прошли на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота.

Студенты колледжей со всей области собрались на площадках ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота», чтобы побороться за звание лучшего повара и  лучшего кондитера. Оценивали навыки и умения конкурсантов исключительно потенциальные работодатели.

В поварском и кондитерском цехах студенты готовили блюда по собственному рецепту. В обоих конкурсах правило было одно – основной, общий для всех, ингредиент был определен изначально: для поваров – кальмар, а для кондитеров - белковый воздушный полуфабрикат, морковный бисквит и брусника. А вот то, в какое именно блюдо это превратится основной ингредиент, решал сам участник.

Несмотря на то, что стартовые условия у участников конкурса были равные, каждый мог раскрыться как в процессе готовки, так и в оформлении блюда.

По результатам выполнения конкурсных заданий лучшими в номинации «Повар» стали: I место –  Абдучамол Бобоев, студент Мурманского строительного колледжа имени Н. Е. Момота; II место – Анастасия Кошикова, студентка Печенгского политехнического техникума; III место – Александра Юрченко, студентка Мурманского индустриального колледжа.

Лучшими кондитерами стали: I место – Анастасия Уткина, студентка  Мурманского индустриального колледжа; II место – Матвей Красников, студент Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота; III место – Анна Макаровская, студентка Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

21 марта на базе АО «Электротранспорт» пройдёт конкурс по профессии «Автомеханик» в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2019».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееПартия власти запустила сайт предварительного голосования
-Слово не воробей...Чтобы не умереть с голоду
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Alex
15.03.19 10:45
Дак она в магазине 190 стоит, странный проект
Комментарий к новости:В Мурманской области запускается пилотный проект «Доступная рыба»
Виктор Тимофеевич
14.03.19 20:05
Сколько уже таких проектов было, чтобы задобрить мурманчан!? А куда делись: рыбный рынок? народная рыбка? Теперь вот придумали и доступную рыбу! Значит, скоро выборы! Наш власть не хочет делать людей
Комментарий к новости:В Мурманской области запускается пилотный проект «Доступная рыба»
Д.О. Вернер
14.03.19 14:34
"... о необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвыча
Комментарий к новости:Совет созывает Думу на 21 марта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжается рост цен на репчатый лук и мороженую неразделанную рыбу-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 2 копейки, евро потеряло почти копейку-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыДепутаты хотят освободить ветеранов боевых действий от лишних расходов за ТКО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 494 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика