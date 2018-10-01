Лучшие проекты и добровольческие практики региона рекомендованы на всероссийский этап конкурса «Доброволец России 2018»

В Мурманской областной научной библиотеки собрались добровольцы со всего региона – представители молодежных и детских общественных объединений. В Региональном центре Президентской библиотеки прошла очная защита проектов участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018».

Мероприятие состоялось в рамках Года добровольца в России. В этом году конкурс впервые привлек столь большое количество участников – пришло 139 заявок из 27 населённых пунктов региона. Волонтеры подали заявки по 11 направлениям во всех возрастных категориях. Это в очередной раз доказывает популярность и необходимость добровольческой деятельности во всех сферах.

Мероприятие проходило два дня. В первый день состоялась очная презентация результатов волонтерской деятельности конкурсантов, во второй – проекты защищали дистанционно участники из отдалённых населённых пунктов Мурманской области.

В жюри конкурса вошли представители регионального отдела по делам молодёжи и регионального министерства образования, депутаты областной думы. В ходе презентаций эксперты оценивали проекты участников по семи критериям, среди них – показатели успешности проекта, планы на будущее по дальнейшей реализации проекта, возможность распространять опыт по реализации проекта, в том числе в других регионах. Учитывалась эффективность деятельности участника и социальная значимость добровольческой деятельности. Кроме того, оценивалось умение четко и ясно излагать свои мысли и наличие устойчивой команды и партнеров.

Победители регионального этапа:

возрастная категория 14-17 лет

номинация «Вдохновленные искусством»: Полина Турыгина, г. Кандалакша, проект «Молодёжный движ»

номинация «Помощь детям»: Карина Бурнышева, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, проект «Цветик-Семицветик: последний лепесток»

номинация «Рожденные помогать»: Андрей Бобров, ЗАТО Александровск, г. Полярный, проект «Общение без преград»

номинация «Уверенные в будущем»: Юлия Дулова, г. Оленегорск, проект «Сохраняя память: дети мира о детях войны» и Илья Трифонов, г. Кандалакша, проект «Веселый Светофор»

номинация «Вокруг меня»: Кристина Руджянскене, ЗАТО г. Североморск, проект «Маршруты города Североморска»

возрастная категория 18+

номинация «Организатор добровольчества»: Елена Соколенко, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, проект «Молодёжная спортивная игра «FreeON» («Свободное включение»)

номинация «Вдохновленные искусством»: Татьяна Муртазина, ЗАТО г. Североморск, проект «Большой Заполярный бал» (подготовка)»

номинация «Помощь детям»: Анна Филатова, г. Оленегорск, проект «Городской благотворительный проект «Добрая Ёлка»

номинация «Работая помогаю»: Игорь Малышев, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, проект «Копилка Добра»

номинация «Рожденные помогать»: Дарья Копылова, г. Мурманск, проект «Таланты без границ»

номинация «Уверенные в будущем»: Ольга Большакова, п. Никель, проект «Марш Победы 2019»

номинация «Общее дело»: Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения (презентация проекта – Татьяна Завьялова), проект «Серебряные волонтеры – детям»

номинация «Вокруг меня»: Елена Дебеляк, г. Мончегорск, проект «Дом с хвостом»

номинация «Волонтерский центр»: волонтерский центр Центра содействия социальному развитию молодежи «Гармония», г. Кандалакша, проект «Нескучные каникулы»

Победа на региональном этапе дала участникам право побороться за выход в финал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». Лучшие проекты и добровольческие практики региона рекомендованы на всероссийский этап конкурса. Результаты всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018» станут известны 5 декабря на официальной церемонии в Москве.