Мурманская область. Арктика21.07.17 08:20
Лучшие работы Студии военных художников им. М.Б. Грекова выставят в музее Полярного
Экспозиция «О море и моряках» начнёт работу в День Военно-морского флота 30 июля в городском историко-краеведческом музее г.Полярный. На выставке будут представлены одни из лучших работ Студии военных художников им. М.Б. Грекова (г.Москва) Д.А. Белюкина, В.И. Переяславеца, А.В. Семёнова, В.А. Мокрушина, А.К. Сытова, О.В. Ездакова и др. Произведения художников разнообразны. На одних главным героем выступает стихия, на других – корабли, на третьих изображены суровые лица моряков.
Торжественное открытие выставки с участием сотрудников творческой организации состоится 30 июля в 15 часов. Экспозиция будет представлена в музее до 31 августа.
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