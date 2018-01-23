Лучшие рукопашные бойцы армейского корпуса Северного флота в команде «Армата»

В Североморске вчера завершился чемпионат Северного флота по армейскому рукопашному бою. Поединки проходили в спорткомплексе «Олимпийский», в них приняли участие более 90 военнослужащих объединений, соединений, частей и организаций СФ, Минобороны и других силовых структур в Мурманской области.

Бои состоялись в семи весовых категориях: от 60 до 85 килограммов .

Чемпионом стала команда «Армата», в которую вошли лучшие рукопашные бойцы армейского корпуса Северного флота. Третье и второе призовые места завоевали коллективы «Гроза» объединения ВВС и ПВО флота и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

В церемонии закрытия чемпионата принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов. Он поздравил чемпионов и призёров турнира с успешным выступлением и вручил им медали, грамоты и кубки. Виктор Соколов отметил, что сборная Северного флота, которая будет сформирована из победителей и призёров этих соревнований, вскоре выступит на первенстве Военно-морского флота.