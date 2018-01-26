Лучшие танцевальные пары области поборются за призовые места в конкурсе по спортивным бальным танцам «Зимние узоры»

28 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».

В конкурсе примут участие лучшие танцевальные пары из Мурманска, Полярного, Кандалакши, Североморска, Мончегорска и Гаджиева.

Первое отделение соревнования откроют участники спортивно-массовых мероприятий различных возрастных категорий, многие из которых только начинают делать свои первые шаги в танцевальном искусстве. Дети и юниоры представят на суд компетентного жюри свою программу. В третьем отделении эстафету примут пары спорта высших достижений, где конкурсанты будут бороться за призовые места.