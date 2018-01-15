Лучшие ученики «Школы Росатома» встретились с директором КАЭС на «Ёлке отличников»

Старшеклассники - победители различных конкурсов, областных и региональных учебных олимпиад встретились с директором Кольской АЭС Василием Омельчуком на ежегодной «Ёлке отличников».

Во время встречи Василий Васильевич отметил, что между отличной учёбой в школе и эффективной производственной деятельностью существует прочная связь - чтобы добиться успехов в работе, нужно постоянно учиться:

«Ваша главная задача – учиться всему. Это пригодится в будущем. А мы как руководители заинтересованы в том, чтобы активные, целеустремленные люди приходили в атомную отрасль. Самым достойным мы даём возможность учиться по целевому направлению, чтобы после окончания вуза на Кольскую АЭС пришёл специалист, который будет предан атомной промышленности и продолжит те хорошие дела, которые мы делаем».

Между учениками и директором получился открытый, живой диалог. Ребят интересовали востребованные профессии атомной энергетики, перспективы развития Кольской АЭС, и, конечно же, трудоустройство на станцию:

Василий Омельчук пожелал ребятам не останавливаться на достижениях в учёбе, продолжить образование в опорных высших учебных заведениях «Росатома» и после окончания вернуться работать на Кольскую АЭС или на другие предприятия атомной отрасли. В завершение встречи все ребята получили памятные подарки, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.