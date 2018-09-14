Лучшие учителя Мурманской области получат денежное поощрение

Подведены итоги федерального конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями России в 2018 году.

Среди победителей – Ольга Иванова, учитель истории гимназии № 1 ЗАТО г. Североморск; Светлана Левицкая, учитель русского языка и литературы Мурманского академического лицея; Елена Приставко, учитель математики гимназии № 1 г. Полярные Зори; Ирина Рощина, учитель истории и обществознания школы № 8 с углубленным изучением английского языка г. Мончегорска.

Призерами конкурса стали учителя математики гимназии № 1 ЗАТО г. Североморск Елена Мишина и Надежда Сарнадская.

Победителям федерального конкурса ко Дню учителя будет выплачено 200 тысяч рублей, победителям регионального конкурса – 40 тысяч рублей.

Конкурс среди лучших учителей проводится в целях повышения престижа и статуса учителя в обществе, выявления и изучения новых направлений теории и практики в области образования, поддержки инновационных разработок и технологий, способствующих развитию системы образования и оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и воспитания.