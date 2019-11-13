Лучшие водолазы Северного флота начали подготовку к конкурсу «Глубина» Армейских международных игр-2020

16 водолазных специалистов Северного флота, прошедших предварительный отбор на местах, начали подготовку к конкурсу профессионального мастерства «Глубина» Армейских международных игр 2020 года. Тренировки проходят на учебно-материальной базе управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, а также в плавательном бассейне.

Водолазы совершенствуют необходимые для будущих соревнований профессиональные навыки. Под водой они занимаются остропкой предметов нестандартной формы, сборкой-разборкой металлоконструкций, резкой и сваркой металла. Также военнослужащие готовятся к подводной борьбе и скоростному плаванию, оказанию помощи надводному кораблю при пробоине корпуса и поддержанию жизнедеятельности подводной лодки, лежащей на грунте.

Проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, как, например, совершение прыжка с парашютом, поэтому особое внимание уделяется не только технике безопасности спусков, но и отработке вопросов оказания первой медицинской помощи условно пострадавшему водолазу. Данное упражнение также входит в программу испытаний конкурса.

Сегодня состоялись практические занятия по резке металла под водой. Они прошли на борту многофункционального водолазного катера «Спасатель Кононенко» в губе Варламова Кольского залива Баренцева моря. Мастер-класс для водолазов провел победитель прошлогоднего конкурса старшина 2 статьи Алексей Иванов, который поставил рекорд на международном этапе Армейских игр в Иране, сделав разрез в металле длиной 86 сантиметров , не меняя электрода. Ближайший соперник североморца отстал от него на 40 сантиметров .

За действиями водолазов под водой велось наблюдение с помощью камеры телеуправляемого подводного аппарата «Марлин». Работы проводились на глубине 10 метров при допустимых параметрах температуры воздуха и волнения моря.

По мнению тренера команды водолазов Северного флота старшего водолазного специалиста спасательного отряда Северного флота капитана 3 ранга Алексея Беляева, подготовка к конкурсу «Глубина» проходит в плановом режиме. К каждому упражнению североморцы готовятся обстоятельно. Тренировки проходят с детальным разбором допущенных ошибок. Ориентиром служат лучшие результаты прошлых лет.