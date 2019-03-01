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Мурманская область. Арктика01.03.19 08:25

Лучшие выступления юных музыкантов вошли в программу концерта «Дети играют Чайковского»

В Мурманском колледже искусств состоялся концерт «Дети играют Чайковского», ставший итогом проведения регионального этапа всероссийского конкурса среди учащихся детских школ искусств в рамках XVI Международного конкурса имени П.И.Чайковского.

В 1958 году в Москве прошёл 1-й международный конкурс имени Чайковского – конкурс академических музыкантов, проводимый с периодичностью раз в 4 года. На протяжении нескольких десятилетий конкурс проводился по четырём специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель и вокал. Летом 2019 года состоится очередной, 16-й конкурс, в котором музыканты впервые будут состязаться в исполнительстве на медных и деревянных духовых инструментах. В преддверии проведения этого всемирно известного конкурса, в Москве было принято решение провести во всех регионах страны областные конкурсы учащихся с целью отбора группы самых талантливых для посещения финальных прослушиваний конкурса с 25 по 27 июня.

По требованиям отборочного этапа учащиеся должны исполнить два произведения, одно из которых – Чайковского. Концерт «Дети играют Чайковского» представил вниманию зрителей лучшие выступления юных участников регионального этапа. Подобные концерты особенно дороги ещё тем, что значительная часть участников преодолевают 3-, 4-часовой переезд из отдалённых от областного центра населённых пунктов ради выступления на сцене колледжа. В концерте приняли участие учащиеся из Кандалакши, Апатитов, Полярного, Снежногорска, Североморска, Никеля, музыкальных школ № 1 и 5, школы искусств № 1 Мурманска, а также сектора педагогической практики Мурманского колледжа искусств.

Учащиеся в возрасте от 9 до 16 лет исполнили популярные произведения из детского репертуара Петра Ильича Чайковского на фортепиано, скрипке, виолончели, саксофоне и флейте. В сольном и ансамблевом исполнении прозвучали произведения из циклов «Времена года» и «Детский альбом», в вокальном исполнении были представлены романсы Чайковского и русские народные песни.

 

 

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