Лучших отправят на конкурс разведчиков

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Северного флота, дислоцированной в Мурманской области, провели практические тренировки в рамках подготовки к состязаниям профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки».

На полигонах под поселком Печенга (Мурманская область) они отработали основные элементы конкурса, марш-бросок и ведение стрельбы из автомата в движении по грудной мишени, организация засады и взятие «языка».

Дополнительную нагрузку в подготовке к конкурсам мотострелкам создают суровые условия Крайнего Севера. Действовать приходится в глубоком снегу и при низкой температуре воздуха.

Тренировки разведчиков организованы поэтапно и включают в себя весь комплекс нормативов, который должны сдавать военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Северного флота в процессе плановой боевой учебы.

В ходе тренировок войсковым разведчикам предстоит закрепить навыки в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

В настоящее время при обучении разведчиков Северного флота активно используется опыт применения разведподразделений в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий. Помимо этого, в программу профессиональной подготовки подразделений войсковой разведки включены обязательный психологический тренинг и курсы выживания в экстремальных условиях Заполярья.