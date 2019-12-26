Лучших полицейских наградили на улице

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в общегородском инструктаже комплексных сил полиции Мурманского гарнизона.

По сложившейся традиции за добросовестную службу были поощрены особо отличившиеся защитники правопорядка: 14 мурманчан, включая четырех добровольцев, получили из рук главы администрации областного центра денежные сертификаты.

— Для нас очень важно, что вы охраняете жизнь, здоровье северян и общественный порядок на территории города Мурманска. Приятно, что у администрации города сложилось очень конструктивное взаимодействие с личным составом и руководством мурманских правоохранительных органов, — отметил Евгений Никора. — Мы вместе с вами делаем все, чтобы жизнь горожан была безопасной и комфортной.