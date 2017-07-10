Лучших рыбаков Северного бассейна чествовали на стадионе

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера Мурманск отмечал День рыбака. Главные праздничные мероприятия развернулись на Центральном стадионе профсоюзов. С самого утра на верхней и нижней площадках стадиона была организована «рыбная ярмарка» – с судов сразу нескольких мурманских рыбопромышленных компаний только охлажденной трески в места продажи поступило 5,5 тонны. Для гостей праздника была также представлена свежая продукция местных производителей, сувениры ручной работы и многое другое. Центральным событием стал большой праздничный концерт.

С приветственным словом со сцены выступил заместитель губернатора Григорий Стратий. От имени главы региона Марины Ковтун и правительства Мурманской области Григорий Стратий поздравил с профессиональным праздником всех, кто посвятил свою жизнь морю и промыслу, отметив, что рыбная отрасль – одна из базовых и жизненно важных для экономики нашего региона.

«Профессия рыбака – это всегда проверка на прочность характера, на твердость духа и силу воли. Только мужественные и самоотверженные люди посвящают всю свою жизнь этой нелегкой, но почетной профессии. И мы гордимся нашими рыбаками, которые постоянно показывают прекрасные результаты в труде. Рыбная отрасль нашего региона стабильно развивается, увеличиваются объемы вылова, открываются новые фабрики по переработке новых ресурсов, обновляется рыбопромысловый флот, создаются новые рабочие места. Это результат труда тысяч людей, занятых в рыбопромышленном комплексе, в его добывающей и перерабатывающей сферах, а также в учреждениях науки и образования», – сказал Григорий Стратий.

Особые слова благодарности заместитель губернатора адресовал ветеранам отрасли, подчеркнув, что их умение трудиться с полной отдачей, преодолевать трудности и добиваться самых высоких целей всегда будет примером для следующих поколений.

Григорий Стратий вручил также ведомственные награды Министерства сельского хозяйства РФ и награды Губернатора Мурманской области. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ награждены Алексей Осипенко – начальник службы мореплавания и промысла Мурманского тралового флота, Григорий Брахнов – повар рыболовецкого колхоза «Мурман» и Евгений Назаренко – старший мастер по добыче рыбы рыболовецкого колхоза «Мурман». Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса объявлена Андрею Иванову – министру рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, обеспечение безаварийного плавания промысловых судов Почетной грамотой губернатора Мурманской области награжден Анатолий Москалев – старший государственный инспектор Администрации морских портов Западной Арктики. Благодарности Губернатора Мурманской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие рыбной отрасли Мурманской области удостоены Альберт Мамонов – директор ООО «Мыс Надежды», Алексей Пчелинцев – главный специалист по продажам АО «Стрелец», Наталья Шиловская – главный бухгалтер ООО «Лоран». Благодарственным письмом Губернатора Мурманской области за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Мурманской области поощрены Евгений Лытов – генеральный директор ООО «Куратор» и Артем Марсаков – генеральный директор ООО «Арктик Рыба».

Рыбопромышленников поздравил также министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов. Он подчеркнул, что правительство региона уделяет особое внимание созданию условий для развития прибрежных территорий и поддержке предприятий рыбной отрасли. Перспективы развития также связаны с обновлением рыбопромыслового флота и переоснащением береговой переработки, отметил Андрей Иванов. Руководитель министерства также вручил ведомственные награды. Почётной грамотой за многолетнюю эффективную деятельность, большой вклад в развитие рыбной отрасли Мурманской области отмечены Союз рыбопромышленников Севера и Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана. Благодарности за многолетний безупречный труд, большой личный вклад в развитие рыбной отрасли Мурманской области объявлены Игорю Бондаренко – технологу судна М-0523 «Руно» производственно-торговой фирмы «Карелрыба-1», Михаилу Головко – капитану судна М-0523 «Руно» производственно-торговой фирмы «Карелрыба-1», Эдуарду Зборовскому – капитану судна М-0522 «Нимб» производственно-торговой фирмы «Карелрыба» и Елене Мишкиной – заместителю директора по кадрам производственно-торговой фирмы «Карелрыба».

С Днем рыбака земляков поздравили также представители администрации Мурманска и Союза рыбопромышленников Севера.

Насыщенная концертная программа включала конкурсы и розыгрыши местной рыбной продукции, для зрителей выступили звезды российской эстрады и популярные исполнители региона.