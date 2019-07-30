Лучшим – лучшие условия

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Мурманская область. Арктика30.07.19 15:52

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Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил МАУ СШОР № 4.

В 2017 году от здания школы до теплового пункта была заменена теплотрасса, капитально отремонтирован подъезд к спортшколе. На 1-ом этаже здания были установлены новые оконные блоки. В 2018 году капитально отремонтирована кровля.

— Материальная база школы заметно отставала от уровня, которого достигают наши спортсмены. Поэтому три года назад мы начали поэтапное обновление здания, чтобы учреждение соответствовало современным требованиям.

Этим летом ведется капитальный ремонт фасада здания и второго этажа, который теперь полностью будет отведён для конькобежцев. После реконструкции здесь появятся роллердром на 500 квадратных метров, зал специальной подготовки и тренажерный зал. В сентябре спортсменов также ждут отремонтированные душевые, раздевалки и тренерские комнаты. Полностью будут заменены окна.

Главу администрации города Мурманска не устроило состояние стройплощадки на территории школы, также Андрей Сысоев отметил плохое качество работы по укладке линолеума в коридоре второго этажа — под покрытием нет выравнивающего слоя. Все замечания должны быть устранены.

— Полностью работы мы оценим ближе к сентябрю, когда подрядчик будет сдавать объект, — пояснил Андрей Сысоев. — Важно, что по муниципальным контрактам никакой предоплаты мы не вносим. Соответственно, расчёт будет осуществлен только, если работа выполнена качественно и в срок. Если сроки не будут соблюдены, исполнителя ждут штрафы.

Спортивная школа № 4 с конькобежным уклоном основана в 1968 году, в 1982 году открыто отделение легкой атлетики, в январе 2016 года — отделение хоккея с мячом. В настоящий момент МАУ СШОР № 4 — единственное учреждение в заполярной столице, осуществляющее подготовку резерва в конькобежном спорте. Всего в МАУ СШОР № 4 обучается 588 спортсменов.

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