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Мурманская область. Арктика27.03.18 08:25

Лучшим на Северном флоте признан пункт отбора на военную службу по контракту из города Мурманска

За время работы в составе Северного флота пункты отбора на военную службу по контракту, расположенные в Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре и Кандалакше, оформили личные дела и направили на военную службу более 7 тысяч  жителей Крайнего Севера.

Напомним, первые пункты отбора в регионах базирования сил Северного флота появились в 2012 году. Сегодня они активно проводят агитационно-разъяснительную работу о преимуществах службы в Вооружённых Силах России среди граждан, пребывающих в запасе.

Личный состав пунктов отбора постоянно участвует в масштабных акциях «Военная служба по контракту — твой выбор!», которые традиционно проходят в городах субъектов Российской Федерации в преддверии государственных праздников и культурно-массовых мероприятий местного масштаба.

Как сообщает пресс-служба СФ, недавно специалисты пунктов отбора продемонстрировали свои профессиональные навыки в работе с гражданами, изъявившими желание поступить на военную службу по контракту, в рамках проведения первого этапа нового конкурса «Лучший пункт отбора на военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации». Конкурсной комиссией оценивалось качество информационно-агитационной работы и эффективность выполнения пунктами отбора задач по предназначению.

Лучшим на Северном флоте признан пункт отбора на военную службу по контракту из города Мурманска. Представители этого подразделения от Северного флота отправились для участия во втором этапе конкурса, который состоялся в конце прошлой недели в Москве. В настоящее время проходит подведение итогов. Победитель будет объявлен в ближайшее время.

 

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