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Мурманская область. Арктика13.05.18 11:35

Лучшим семьям Мурманской области вручены региональные награды

12 мая, в преддверии Международного дня семей, в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялись торжественная церемония награждения лучших семей Мурманской области региональными наградами, а также праздничный концерт.

Обращаясь к гостям праздника от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона Инна Погребняк отметила, что правительство Мурманской области и губернатор лично придают большое значение сохранению традиционных семейных ценностей и ведут большую работу в этом направлении.

«Мы сегодня награждаем тех, кто посвятил свою жизнь, свои силы и талант созданию и сбережению подлинно счастливой семьи. Также мы чествуем победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Этот конкурс проводился в нашем регионе уже второй раз, и в этом году заявки подали 150 участников. Кроме того, в этом году впервые появилась такая важная номинация, как «Лучший папа». Мы подтверждаем, что в вопросах воспитания детей наряду с маминым трудом важны и папин труд, и папин авторитет», – подчеркнула Инна Погребняк.

По поручению Марины Ковтун заместитель главы региона вручила региональные награды лучшим семьям Мурманской области.

Почётного знака Мурманской области «Материнская слава» удостоены: Софья Амелина и Екатерина Бычкова из Мурманска, Светлана Ефремова из Североморска, мурманчанка Светлана Парная и Наталья Пономарева из посёлка Высокий.

Памятным адресом Губернатора Мурманской области награждены: Алена и Алексей Астрелины из Колы, Алла и Геннадий Гончаровы из Умбы, Ольга и Олег Гультяевы из Кандалакши, Ольга и Александр Дудины из п. Луостари, Галина и Сергей Ивановы из Мурманска, Юлия и Александр Кискины из ЗАТО г. Островной, Людмила и Вениамин Крыловы из Апатитов, Елена и Игорь Неверовы из Оленегорска, Наталья и Георгий Никифоровы из Мончегорска, Татьяна и Андрей Пицык из ЗАТО г. Видяево, Ирина и Геннадий Ромуловы из Мурманска, Надежда и Сергей Самойловы из г. Гаджиево, Наталья и Александр Сафонеевы из п. Ревда, Светлана и Константин Соломаткины из ЗАТО г. Заозёрск, Алла и Виктор Спицыны из Полярных Зорь, Юлия и Владислав Трондины из п. Сафоново-1, Наталья и Сергей Щетинкины из п.Ёнский.

Также Инна Погребняк вручила Благодарственные письма Губернатора Мурманской области победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Многодетная семья» победителями стали Екатерина и Сергей Балмасовы из Мурманска, в номинации «Отец года» победил Олег Гультяев из Кандалакши, в номинации «Лучшая творческая семья» – Дарья и Игорь Кольцовы из Североморска, в номинации «Семья – хранитель традиций» – Валентина и Владимир Кузнецовы из Ловозера, в номинации «Золотая семья России» – Тамара и Михаил Мошниковы из Умбы, в номинации «Молодая семья» – Ирина и Иван Прокофьевы из Заполярного, в номинации «Сельская семья» – Светлана и Сергей Пушкаревы из п. Ёнский.

В праздничной концертной программе приняли участие вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы из Мурманска, Североморска, Мурмашей и Ревды.

Комментарии

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Последние комментарии

Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
Комментарий к новости:Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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