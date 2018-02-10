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Мурманская область. Арктика10.02.18 11:10

Лучшим военно-морским музеем России по итогам 2017 года признан Военно-исторический музей Северного флота

В Центральном военно-морском музее проходит работа IV Коллегия музеев военно-морской направленности, на которую в Санкт-Петербург прибыли руководители более 50 музеев со всех регионов России. На этом мероприятия его участники обсуждают профессиональные вопросы, вырабатывают планы на будущее.

Приветствуя участников коллегии, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв отметил, что уже более трёх веков, со времен создания Петром Великим Российского регулярного флота, он является гордостью, любовью и цветом нации. И сегодня всё возрастающая мощь ВМФ России позволяет ему с успехом решать новые задачи в соответствии с современными требованиями.

«Но поступательное развитие флота, воспитание нового поколения моряков невозможны без знания истории и традиций, – сказал главком, обращаясь к участникам мероприятия. – Точкой опоры, фундаментом наших будущих побед является неискаженная правда о прошлом. Именно её вы сохраняете и представляете молодому поколению в экспозициях своих музеев. Участвуйте в поисковых экспедициях, собирайте реликвии по крохам, сберегайте их для будущих поколений, активизируя работу по патриотическому воспитанию».

Главнокомандующий ВМФ обратил также внимание музейщиков на необходимость более широкого показа в экспозициях и на выставках сегодняшнего дня флота. В частности, адмирал Владимир Королёв отметил, что «история Военно-морского флота России имеет великое прошлое. Но и сегодня, когда флот находится на этапе активного развития и продолжает выполнять важнейшие задачи в Мировом океане, боевая летопись ВМФ продолжает фиксировать события каждый день и каждый час.  Одна из важных функций Центрального военно-морского музея и всех музеев морской направленности – следить за ходом событий в современной истории Военно-морского флота».

К собравшимся обратился также генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик и член президиума РАН, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. «Нам действительно есть, что обсудить, – сказал  Михаил Пиотровский. – Сегодня идёт работа над стратегией музейного дела, создается новый Закон о культуре. Это очень большая работа, выполнять которую должны непременно профессионалы. Только с участием профессионалов музейного дела мы сможем понять, как сохранить неповторимое, традиционное лицо музея с приходом современных технологий. Как определить критерии успеха в музейной сфере, которые порой сводятся только к учету роста числа посетителей. Но только ли этим показателем характеризуется репутация музея, которую необходимо, как в спорте, ежегодно подтверждать новыми победами и достижениями».

В первый день работы IV коллегии музеев военно-морской направленности были заслушаны доклады руководителей музеев Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Их дополнили доклады заведующих филиалами ЦВММ: на крейсере «Аврора», «Дорога жизни», «Подводная лодка Д-2 «Народоволец», «Музей Балтийского флота», «Корабль боевой славы «Михаил Кутузов», других музеев.

В рамках работы коллегии состоялось общее собрание Ассоциации военно-морских музеев, в ходе которого прошли выборы Совета Ассоциации, ее президента и вице-президента, а также состоялось вручение сертификатов вновь вступившим членам Ассоциации.

По итогам единодушного голосования президентом Ассоциации военно-морских музеев вновь избран директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, который, продолжив свои обязанности, назвал лучший военно-морской музей России. В 2017 года им признан Военно-исторический музей Северного флота, который возглавляет Валерий Чушенков.

 

 

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