В Мурманске состоялось торжественное подведение итогов муниципального этапа конкурса «Детский сад Мурманской области – 2017».

Лучший детский сад города выбирают с 2008 года, в этом году заявки на участие подали 30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Жюри конкурса определило трех призеров и абсолютного победителя.

– В этом году участники представили опыт работы и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказала начальник сектора дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Ольга Кожина. – Этот вопрос весьма актуален, в детских садах города обучается 150 таких детей.

Призовые места заняли детские сады № 95 (ул. Чумбарова Лучинского, 22), №97 (ул. Трудовые резервы, 7) и № 109 (ул. Свердлова, 10, корпус 4). Абсолютным победителем конкурса стал детский сад №105 (ул. Аскольдовцев, 30/3). Победитель и призеры будут представлять Мурманск на областном этапе соревнований.