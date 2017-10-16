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Мурманская область. Арктика16.10.17 15:29

Лучший по профессии «матрос»

13 октября в Центре по подготовке и переподготовке кадров (ЦПиПК) Мурманского морского пароходства состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства по профессии «матрос».

Конкурс проводился в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане - 2017» при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. 

Соревнования проводились в индивидуальном и командном зачете. В них участвовали лучшие курсанты ММРК им. И.И. Месяцева и Мурманского индустриального колледжа. Будущие моряки соревновались в навыках борьбы с пожаром, устранении водотечности судна, а также демонстрировали в бассейне свои умения спускать спасательный плот на воду, оказывать помощь утопающему, заделывать пробоины.

Все конкурсы провели мастера производственного обучения ЦПиПК. Членами жюри были заслуженные капитаны Мурманского морского пароходства.

Призерами конкурса стали:

1 место – Павел Чалый;

2 место – Сергей Ломыскин;

3 место – Максим Гречко.

В командном зачете 1 место завоевала команда ММРК им. И.И. Месяцева в следующем составе: Василий Городенчук, Дмитрий Остапов, Павел Чалый, Сергей Ломыскин, Максим Гречко.

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