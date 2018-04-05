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Мурманская область. Арктика05.04.18 14:58

Лучший расчёт беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Мурманской области выбирали над озером

5 апреля в районе озера Среднего в областном центре состоялись соревнования Главного управления МЧС России по Мурманской области по мастерству управления беспилотными воздушными судами на звание «Лучший расчёт беспилотных авиационных систем.

- Основная цель подобных мероприятий — повышение профессионального мастерства наших сотрудников, а так же обмен опытом между подразделениями спасательного ведомства, - рассказывает заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», полковник внутренней службы Евгений Фролов. - Подобный опыт пригодится при ликвидации ЧС, мониторинга ледовой обстановки, поиска потерявшихся людей. Подобные мероприятия у нас будут организованы на постоянной основе.

Первым этапом стала проверка теоретических знаний по теме эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. На втором - команды соревновались в скорости сборки БПЛА и подготовки его к полету. Третий этап - практическая часть заключалась в поиске условно пострадавшего в природной среде с помощью беспилотника.

В соревнованиях приняли участие представители ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области», ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области», ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» и Мурманского АКАСЦ – филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России».

Первые три места достались следующим командам: 1 место - ФГКУ «СЗРПСО МЧС России»; 2 место - Мурманский АКАСЦ – филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России»; 3 место - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».

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