Лунное затмение не улучшит погоду в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +5+10°, днём 8 августа +13+18°, 9 августа +16+21°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+18°.

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Водность рек в Мурманской области уменьшается. По данным наблюдений на 1 августа уровни на реках выше среднемноголетних уровней летней межени на 5-45 см, на реке Умба - выше на 90 см. Температура воды в реке Кола 1 августа в 8 часов была равна 17°.

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Частичное лунное затмение сегодня при хорошей погоде можно будет наблюдать невооруженным глазом почти на всей территории России. Затмение пройдёт с 20.24 до 22.19 мск, максимальная фаза - в 21.20 мск. Луна пройдёт через северную часть земной тени, погрузившись в неё южным краем на четверть диска. Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом.