Опять взрывают, в районе п. Зеленоборский дорогу перекрываютНа региональных автодорогах становится светлее
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.12.19 14:59

Любимая песня дворников Мурманска: «Ой вы, вьюги и бураны // И глубокие снега, // Разрешаю вам буянить, // Но не дольше четверга»

За минувшую неделю специалистами только Первомайского округа заполярной столицы были совершены 7 выездов с целью проверки деятельности управляющих компаний. Во время проверок были составлены 128 актов, из которых 35 материалов направлены в административную комиссию для привлечения к ответственности руководителей управляющих организаций.

Такие цифры были озвучены сегодня на очередном заседании оперативного штаба по контролю за уборкой придомовых территорий.

– Нарекания одни и те же: неубранный снег, неочищенные кровли, отсутствие подсыпки во дворах, – рассказал заместитель начальника управления Первомайского административного округа города  Мурманска Игорь Корявко. – В свою очередь жилищники жалуются на припаркованный транспорт, мешающий уборке. Хочется обратиться к мурманчанам, чтобы они не игнорировали объявления и убирали свои машины на это время.

На встрече руководителей Первомайского округа и представителей управляющих организаций были отработаны конкретные адреса, по которым были жалобы. Каждый руководитель УК лично предоставил данные по уборке, которые будут проверены специальной комиссией.

Стоит отметить, что подобные заседания проходят по всех округах Мурманска два раза в неделю.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

Сергей
08.12.19 16:21
Строят сербы, китайцы, киргизы, Нову выдавливают. Снова прачка и не компетентность .
Комментарий к новости:Мегапроект стратегического значения в Белокаменке
Илья
07.12.19 05:45
По улице Свердлова тротуары не чистились вообще, когда снега было совсем мало. В дорожное управление звонили, и просили почистить - они плевать хотели на чьи-то "хотелки". А теперь тротуары совсем неп
Комментарий к новости:С выпавшим снегом не справляются ни лопата, ни грейдер
Наталья
06.12.19 10:51
Уважаемая редакция и не очень уважаемый автор, ссылка "Из наших достоверных источников" очень некорректна, желаю журналистам большего профессионализма, а автору уже успокоиться, если честно открыть ли
Комментарий к новости:Научные сотрудники не у дел
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)17:50Специальный репортаж: опровержение (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области среднедушевые денежные доходы населения в январе-сентябре текущего года составили 39470 рублей-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 1 копейку, евро снижается на 25 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыДепутаты Госдумы задумались над «пенсионным правом для Арктики»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 127 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика