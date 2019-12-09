Любимая песня дворников Мурманска: «Ой вы, вьюги и бураны // И глубокие снега, // Разрешаю вам буянить, // Но не дольше четверга»

За минувшую неделю специалистами только Первомайского округа заполярной столицы были совершены 7 выездов с целью проверки деятельности управляющих компаний. Во время проверок были составлены 128 актов, из которых 35 материалов направлены в административную комиссию для привлечения к ответственности руководителей управляющих организаций.

Такие цифры были озвучены сегодня на очередном заседании оперативного штаба по контролю за уборкой придомовых территорий.

– Нарекания одни и те же: неубранный снег, неочищенные кровли, отсутствие подсыпки во дворах, – рассказал заместитель начальника управления Первомайского административного округа города Мурманска Игорь Корявко. – В свою очередь жилищники жалуются на припаркованный транспорт, мешающий уборке. Хочется обратиться к мурманчанам, чтобы они не игнорировали объявления и убирали свои машины на это время.

На встрече руководителей Первомайского округа и представителей управляющих организаций были отработаны конкретные адреса, по которым были жалобы. Каждый руководитель УК лично предоставил данные по уборке, которые будут проверены специальной комиссией.

Стоит отметить, что подобные заседания проходят по всех округах Мурманска два раза в неделю.