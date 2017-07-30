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Мурманская область. Арктика30.07.17 09:02

«Любимый» 22-летний племянник хотел убить свою тётю

С заявлением в дежурную часть Мурманска обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о том, что племянник угрожал ей убийством. Участковым уполномоченным полиции установлено, что племянник находился в гостях у тети, в квартире по улице Ивченко. Во время совместного распития спиртных напитков у родственников возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый достал нож и угрожал женщине лишить её жизни.

Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в полицию. Сотрудниками полиции подозреваемый - 22-летний местный житель, - был установлен и опрошен. Злоумышленник признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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