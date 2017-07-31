Любишь отдыхать - полюбишь и курортный сбор

Президент России подписал закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

В этих субъектах Федерации будет проведён эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма и осуществить оценку его эффективности, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Уточняется, что эксперимент проводится до 31 декабря 2022 года, взимание курортного сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018 года.

Согласно документу, размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, в 2018 году он не может превышать 50 рублей. При этом размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ.

Согласно закону, плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. При этом сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания. Кроме того, сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения.