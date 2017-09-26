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Мурманская область. Арктика26.09.17 11:27

Любитель дармовой водки был задержан по «горячим следам»

В дежурную часть отдела полиции Кандалакши поступило сообщение от администратора магазина о том, что с витрины торгового зала мужчина открыто похитил алкоголь. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Оперативники опросили заявительницу и очевидцев происшествия  и выяснили, что в дневное время в магазин зашёл нетрезвый мужчина. Он быстро проследовал к витрине, с которой взял бутылку водки и направился к выходу. Продавец пыталась остановить злоумышленника, но мужчине удалось выбежать на улицу и скрыться.

Благодаря тому, что женщина подробно описала злоумышленника и указала направление, в котором скрылся грабитель, в течение нескольких часов сотрудниками уголовного розыска был задержан местный житель. Полицейские установили, что открытое хищение алкоголя совершил ранее неоднократно судимый житель Кандалакши 1983 года рождения. Мужчина признался в совершении преступления, свой поступок он объяснил отсутствием постоянного заработка и систематическим злоупотреблением алкоголем.

Как сообщает УМВД России по Мурманской области, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание, которое грозит  мужчине за совершение открытого хищения имущества - лишение свободы на срок до четырех лет. В настоящее время северянин задержан за административное правонарушение.

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