Любитель дармовой выпивки оказался вором-рецидивистом

Сотрудники Управления Росгвардии по Мурманской области задержали вора-рецидивиста.

Во время следования по маршруту патрулирования в Апатитах экипаж вневедомственной охраны получил информацию о срабатывании тревожной сигнализации в одном из продуктовых магазинов города. По прибытию стражей правопорядка к охраняемому объекту выяснилось, что работники торгового учреждения узнали в одном из посетителей гражданина, который днём ранее украл с прилавка несколько наименований алкогольной продукции.

Патрульные задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что задержанный разыскивается по обвинению в хищении ювелирных изделий на сумму более 120 тысяч рублей из квартиры местной жительницы.

Возбуждено уголовное дело.