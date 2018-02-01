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Мурманская область. Арктика01.02.18 13:08

Любитель рыбки пойдёт под суд

В ходе природоохранного рейда сотрудниками полиции выявлен и пресечен факт браконьерства. Житель Снежногорска установил рыболовную  сеть на реке Сайда. С её помощью неработающий, ранее не судимый браконьер добыл 2 экземпляра рыбы семейства лососевых.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находятся под подпиской о невыезде, орудие лова изъято.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области отмечает, что в прошедшем году полицейскими совместно с коллегами из Росрыболовства и пограничниками проведено 520 рейдов, из них в акватории Баренцева моря – 22, на внутренних водоемах – 498. В ходе рейдов выявлено 338 административных правонарушений, по которым наложено штрафов на сумму 738 тысяч рублей. Из незаконного оборота изъято 99 орудий лова. Полицейскими Заполярья в 2017 году по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» возбуждено 135 уголовных дел.

Кроме того, сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области за год в рамках операции «Путина» выявлено 8 преступлений экономической направленности в отрасли рыболовства, из них 4 факта уклонения от уплаты налогов, 3 факта незаконного возмещения НДС. Ущерб, причиненный бюджету по данным уголовным делам, превышает 200 миллионов рублей.

 

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