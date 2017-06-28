Любитель рыбки сам попался в «сети» операции «Путина»

В Мурманской области продолжается операция «Путина». В ходе совместного рейда сотрудников МО МВД России «Оленегорский», прокуратуры и инспекторов отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов ББТУ на озере Имандра был установлен и задержан житель Оленегорска 1967 года рождения. Мужчина с помощью ставных сетей выловил 19 экземпляров рыбы, в том числе 1 сига, 10 хариусов и 1 щуку. Озеро, где северянин пытался добыть водные биологические ресурсы, является местом нереста ценных пород рыбы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимого жителя Оленегорска дознавателем МО МВД России «Оленегорский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, орудие незаконного промысла изъято.

Напомним, операция «Путина» продлится на территории Заполярья на декабря.