Любитель сёмги, перегородив сетью устье реки Чёрная, попал в «сети» операции «Путина»

Сотрудникам МО МВД России «Кандалакшский» в ходе операции «Путина» поступила информация о том, что неустановленный мужчина собирается поставить сети на реке Чёрная речка, которая является местом нереста сёмги. Сотрудники полиции выдвинулись на указанное место, где и задержали жителя поселка Коашва Мурманской области, который при помощи надувной резиновой лодки установил ставную сеть в устье реки Чёрная, перегородив её от одного берега до другого, и пытался совершить незаконную добычу биоресурсов.

Мужчина 1964 года рождения, ранее не судимый, признался в том, что об уголовной ответственности за осуществление незаконной добычи сёмги с помощью ставных рыболовных сетей он знал, однако понадеялся на удачу.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 ст. 256 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Операция «Путина» продлится на территории Заполярья до декабря.