Мурманская область. Арктика24.01.19 13:25
Любитель сигов и икры попался на реке Пиренга
Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов.
Сотрудниками уголовного розыска установлено, что неработающий житель Кировска на реке Пиренга, являющейся местом нереста и миграций сига, осуществил незаконную добычу рыбы. При помощи сетевого орудия лова (типа сачок) он добыл 21 экземпляр рыбы породы сиг, 12 из которых оказались самками с икрой, причинив ущерб природным ресурсам Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, орудие лова полицейскими изъято. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-
Последние комментарии
Реалист
24.01.19 10:19
Мурманский депресняк. Больше писать не о чем.
Комментарий к новости:Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс
наташа
24.01.19 10:12
Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
николай
23.01.19 08:16
взяли бы с веллером и ковтун метелки было бы лучше
-Скоро в эфире15:45Городские хроники (6+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:25«Еда по правилам и без». ТВ-шоу (12+)
-PRO ДеньгиДекабрьские лидеры по росту цен в Мурманской области: свежие огурцы, моющие средства и авиабилеты-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 36 копеек, доллара – на 33 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-Нам интересно Ваше мнение11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 352 человека