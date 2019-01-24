Любитель сигов и икры попался на реке Пиренга

Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что неработающий житель Кировска на реке Пиренга, являющейся местом нереста и миграций сига, осуществил незаконную добычу рыбы. При помощи сетевого орудия лова (типа сачок) он добыл 21 экземпляр рыбы породы сиг, 12 из которых оказались самками с икрой, причинив ущерб природным ресурсам Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, орудие лова полицейскими изъято. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет.