Любитель сигов и икры попался в сети операции «Путина»

Полицейские Заполярья продолжают выявлять факты незаконного промысла водных биологических ресурсов. Так, в ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудниками МО МВД России «Оленегорский» пресечён факт браконьерства. Выявлено, что, используя три ставные рыболовные сети, перегородив ими местах нереста и миграционные пути рыбы на озере Имандра, местный житель незаконно добыл 1 экземпляр кумжи, 80 экземпляров корюшки, 13 экземпляров сига и 190 грамм икры рыбы сиг. Ущерб, причиненный уловом водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 7 тысяч рублей.

Незаконная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками полиции.

По факту в отношении неработающего гражданина 1959 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная санкция за данное преступление – лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Подозреваемый находятся под подпиской о невыезде, орудие лова изъято.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, операция «Путина» на территории Мурманской области продлится до начала декабря.