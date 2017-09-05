Любители чтения вновь приняли участие в собрании клуба «Книжные бобры»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось первое в новом сезоне собрание клуба любителей чтения «Книжные бобры». Встреча была посвящена трём книгам, которые участники клуба должны были прочитать за лето.

Первой книгой для обсуждения стал «Коллекционер» - один из самых известных романов Джона Фаулза. В ходе вдумчивой беседы «бобры» пришли к единогласному выводу, что книга хороша, хоть у многих и не возникло желания перечитать эту книгу. Произведение Джоан Роулинг «Случайная вакансия» вызвало у читателей разные эмоции. Одни участники утверждали, что получилось неплохо, другие же признались, что не смогли открыть для себя ничего, читая эту книгу.

Третьей книгой, вынесенной на обсуждение, был «Город мечтающих книг» Вальтера Моэрса – волшебная и удивительная история для книголюбов. Книга показалась участникам клуба достойной внимания, хотя у некоторых возникли проблемы с восприятием сюжета.

В заключение встречи «книжные бобры» поделились списком других книг, прочитанных за лето, а также выбрали новую книгу на сентябрь – ею оказалась «Белая голубка Кордовы» Дины Рубиной.