Любители красной рыбки попались в «сети» операция «Путина»

В ходе очередного рейда сотрудники МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной пресекли факт браконьерства в районе устья реки Средняя. 57-летний житель Североморска, не имея надлежащего разрешения, с помощью ставной рыболовной сети до момента его задержания полицейскими добыл 3 экземпляра сёмги. Продолжить противоправные действия он не смог, так как был задержан полицейскими.

В отношении ранее не судимого северянина дознавателем североморского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Орудие незаконного промысла изъято.

В Терском районе полицейскими в ходе очередных рейдов выявлены два факта незаконного промысла горбуши.

Так, житель Умбы 1973 года рождения, не имея соответствующего разрешения, с помощью ставной рыболовной сети на реке Кузрека выловил два экземпляра горбуши. Северянин был задержан полицейскими в момент незаконного промысла. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ещё один житель Умбы 1960 года рождения незаконно выловил шесть экземпляров горбуши с помощью сети на реке Чёрная, перегородив её русло от берега до берега. Дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» в отношении ранее не судимого безработного мужчины также возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, стоит отметить, что операция «Путина» продлится на территории региона до декабря. Полицейские в рамках операции на постоянной основе совместно с инспекторами рыбоохраны проводят рейды с целью выявления и пресечения фактов незаконного промысла водных биоресурсов.