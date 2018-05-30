Любители селфи достали связистов и депутатов

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко. В центре внимания парламентариев – проект федерального закона об изменениях в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконное проникновение на объекты связи.

Поводом для законодательной инициативы послужило обращение руководства филиала РТРС «Мурманский ОРТПЦ» с просьбой принять более жесткие законодательные меры по урегулированию этой проблемы. Операторы цифрового и аналогового эфирного теле- и радиовещания отмечают участившиеся случаи, когда на объекты связи проникают молодые люди с целью сделать селфи и яркие фото с башен. Их незаконные действия чреваты срывом трансляций посредством диверсий, кроме того, для неподготовленного человека подъём на телевышку может закончиться несчастным случаем с летальным исходом.

«Инициативу об увеличении штрафных санкций за незаконное проникновение на объекты связи поддержали коллеги-депутаты на заседании постоянного комитета по правовым вопросам ПАСЗР. Несмотря на высокую общественную опасность, самовольное проникновение на охраняемые объекты, кроме подземных и подводных, сейчас наказывается незначительным административным штрафом от трёх до пяти тысяч рублей. Мы предлагаем усилить ответственность и увеличить штраф от тридцати до ста тысяч рублей», – отметил Владимир Мищенко.

Парламентарии предложили направить законопроект в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ для проведения экспертной оценки.

Также депутаты рекомендовали Думе принять в первом чтении изменения в областной закон «О мировых судьях в Мурманской области», которые приводят его в соответствие с федеральным законодательством. В частности, законопроект конкретизирует отдельные вопросы прохождения государственной гражданской службы работниками аппаратов мировых судей и устанавливает необходимость взаимодействия регионального правительства с органами судейского сообщества при разработке бюджета области в части расходов на мировую юстицию.