Кольская ГМК приступает к новому этапу перехода на современную технологию производства никеляНа Северном флоте пройдут летнею морскую практику более 200 нахимовцев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.05.18 11:29

Любители селфи достали связистов и депутатов

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко.  В центре внимания парламентариев – проект федерального закона об изменениях в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконное проникновение на объекты связи.

Поводом для законодательной инициативы послужило обращение руководства филиала РТРС «Мурманский ОРТПЦ» с просьбой принять более жесткие законодательные меры по урегулированию этой проблемы. Операторы цифрового и аналогового эфирного теле- и радиовещания отмечают участившиеся случаи, когда на объекты связи проникают молодые люди с целью сделать селфи и яркие фото с башен. Их незаконные действия чреваты срывом трансляций посредством диверсий, кроме того, для неподготовленного человека подъём на телевышку может закончиться несчастным случаем с летальным исходом.

«Инициативу об увеличении штрафных санкций за незаконное проникновение на объекты связи поддержали коллеги-депутаты на заседании постоянного комитета по правовым вопросам ПАСЗР. Несмотря на высокую общественную опасность, самовольное проникновение на охраняемые объекты, кроме подземных и подводных, сейчас наказывается незначительным административным штрафом от трёх до пяти тысяч рублей. Мы предлагаем усилить ответственность и увеличить штраф от тридцати до ста тысяч рублей», – отметил Владимир Мищенко.

Парламентарии предложили направить законопроект в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ для проведения экспертной оценки.

Также депутаты рекомендовали Думе принять в первом чтении изменения в областной закон «О мировых судьях в Мурманской области», которые приводят его в соответствие с федеральным законодательством. В частности, законопроект конкретизирует отдельные вопросы прохождения государственной гражданской службы работниками аппаратов мировых судей и устанавливает необходимость взаимодействия регионального правительства с органами судейского сообщества при разработке бюджета области в части расходов на мировую юстицию.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 219 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 19%-PRO ВалютуДоллар и евро прекратили рост в начале торгов-PRO ЭнергетикуВерховный суд Российской Федерации подтвердил легитимность действий комитета по тарифному регулированию Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: в правительстве не договорились, решать Путину
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика