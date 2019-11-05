Любители сига причинили ущерб природным ресурсам Мурманской области в размере 31 тысячи рублей

В ходе природоохранного рейда полицейские и инспекторы рыбоохраны задержали двух северян (1963 и 1972 года рождения). Установлено, что злоумышленники, находясь в акватории озера Имандра, являющегося местом нереста рыбы сиг, расположили ставную рыболовную сеть. С её помощью они осуществили вылов 32 особей, причинив ущерб природным ресурсам Российской Федерации в размере 31 тысячи рублей.

Орудия промысла и рыбу у злоумышленников полицейские изъяли. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.