Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра

В ходе рейда, проходившего на территории района, сотрудники МО МВД России «Апатитский» и инспекторы рыбоохраны задержали с поличным двух жителей нашего региона, подозреваемых в браконьерстве.

Мужчины 1976 и 1977 года рождения, действуя по предварительному сговору, разместили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра, которое является местом нереста сига. Используя сети, им удалось осуществить вылов 94 особей рыбы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, полицейскими установлено, что соответствующего разрешения на добычу рыбы злоумышленники не имели. Причиненный ими ущерб составил более 94 тысяч рублей. Орудия промысла и незаконно добытая рыба у подозреваемых изъяты. По факту противоправных действий дознавателем МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов (добыча) водных биоресурсов). Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет, а также денежный штраф в размере одного миллиона рублей.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники УМВД России по Мурманской области напоминают жителям и гостям региона о том, что оперативно-профилактическое мероприятие «Путина» проводится на всей территории Мурманской области и продлится до конца октября текущего года.