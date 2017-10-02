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Мурманская область. Арктика02.10.17 12:29

Любители свежей рыбки попались в сети операции «Путина»

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники МО МВД России «Оленегорский» пресекли факт браконьерства. Ими был задержан житель Кировска.

Полицейские установили, что, не имея разрешения на вылов водных биологических ресурсов, мужчина, находясь на озере Печозеро, при помощи ставной сети добыл 15 экземпляров сига, 3 экземпляра щуки, 18 экземпляров окуня и 3 хариуса, причинив материальный ущерб водным биоресурсам Российской Федерации. Незаконные действия злоумышленника 1983 года рождения пресекли полицейские, задержав его на месте преступления с поличным.

Ещё один факт незаконной добычи биоресурсов зафиксирован в Ковдорском районе. Житель Оленегорска, не имея разрешения на вылов, с помощью ставной сети на озере Нижнее Чалмозеро добыл 5 экземпляров рыбы. Неработающий, ранее судимый мужчина 1964 года рождения также был задержан сотрудниками полиции в момент вылова.

По фактам незаконной добычи водных биоресурсов дознавателями отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также ареста на срок до шести месяцев. Подозреваемые находятся под подписками о невыезде, орудия промысла изъяты.

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