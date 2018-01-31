Любителя дорогих духов полицейские задержали быстро

В областном центре полицейскими задержан мурманчанин, подозреваемый в краже парфюмерии. В дежурную часть поступило сообщение от директора магазина парфюмерии, расположенного в Первомайском округе города. По словам заявительницы, неустановленным лицом была совершена кража туалетной воды, стоимостью 5634 рубля.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. На одной из них оперативники увидели, как неизвестный мужчина похитил упаковку с флаконом духов, после чего скрылся.

Приметы подозреваемого были переданы всем патрульным нарядам, на его розыск были ориентированы дежурные экипажи полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску был установлен подозреваемый в совершении кражи. Мужчину задержали, им оказался ранее не судимый житель Мурманска, 1980 года рождения.

Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное имущество было у него изъято сотрудниками полиции. Дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, за содеянное злоумышленника может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.