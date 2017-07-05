Любителя помахать кулаками лишили свободы на 3 года и 8 месяцев

Собранные следственным отделом городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя города Мончегорска Мурманской области, 1977 года рождения.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности, в период с июля по ноябрь 2016 года истязал, путем систематического нанесения побоев проживающих с ним сожительницу, 1979 года рождения, и её мать, 1953 года рождения. Кроме того, в сентябре 2016 года злоумышленник применил физическую силу в отношении сотрудника полиции – участкового уполномоченного, прибывшего для разбирательства по данным фактам.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и п. «а» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух).

Приговором Мончегорского городского суда Мурманской области мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.