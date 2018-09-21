Любителям чтения подарила автограф писательница Анастасия Строкина

Вчера в киноконцертном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялась творческая встреча с лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру», молодой, талантливой писательницей Анастасией Строкиной.

Анастасия Строкина - популярная детская писательница, поэт, переводчик. Финалист премии им. В. Крапивина на лучшее произведение для детей, лауреат различных литературных конкурсов и фестивалей. Родилась в 1984 году в Печенгском районе Мурманской области.

В этот раз Анастасия Игоревна приехала к нам, с целью популяризации литературного конкурса « КНИГУРУ» и привлечения ребят в детское жюри конкурса. Поэтому началось выступление с рассказа о конкурсе, о том, как можно стать его экспертом. Детям дана полная свобода выбора! От них все узнают, какие книги самые увлекательные, самые красочные, самые серьезные, самые необычные, самые трогательные, самые информативные, самые загадочные и самые оптимистичные.

Писательница рассказала о себе и своем творчестве, познакомила со своими новыми произведениями. Юные читатели узнали о том, как она стала писателем, о её уже изданных книгах, о том, как они создавались.

Ребята задали писательнице самые разнообразные вопросы.

Школьников, интересовало все: как рано она начала писать, как приходит вдохновение, любимое животное, с кем она дружила в детстве, почему ее книги названы так, а не иначе и многое другое.

В заключение писательница подарила каждому участнику встречи свой автограф.