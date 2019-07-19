Любителям камчатского краба деликатес обойдётся слишком дорого

СУ УМВД России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшейся добычей водных биологических ресурсов на территории Мурманской области.

Следствием установлено, что 26-летний житель города Североморска вовлек в занятие по добыче и транспортировке водных биоресурсов своих знакомых, 1991 и 1993 годов рождения, где каждому участнику отводилась определенная роль.

Так, в период с марта по ноябрь 2018 года злоумышленниками с использованием орудия для ловли, специальных навигационных средств и лодок, не имея разрешения, осуществлен вылов около 450 экземпляров камчатского краба в акватории Баренцева моря.

В дальнейшем биоресурсы автотранспортом перевозились в помещение, оборудованное под цех, для последующей переработки, расфасовки и сбыта в центральные регионы Российской Федерации с целью получения незаконной прибыли.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной совместно с коллегами из регионального УМВД в ноябре 2018 года деятельность группы была пресечена.

Тогда же оперативниками были задержаны трое жителей Мурманской области, а вся незаконно добытая продукция и орудия ловли изъяты.

За период существования группы её участники причинили ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму свыше 350 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, следствием собрана достаточная доказательная база, изобличающая участников организованной группы, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов организованной группой). Для обеспечения гражданского иска арестовано имущество обвиняемых на общую сумму 1 миллион рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.