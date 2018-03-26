Любителям крабового мяса пора идти в суд

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух граждан, обвиняемых в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с причинением особо крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, оба преступления совершены в акватории Баренцева моря между губами Амбраная и Малая Волоковая. Всего в результате преступных действий злоумышленников из среды обитания незаконно добыто (выловлено) 752 особи краба камчатского. Водным биологическим ресурсам РФ в результате преступной деятельности причинен особо крупный ущерб свыше 600 тысяч рублей.

Природоохранным прокурором в порядке ст. 44 УПК РФ предъявлено исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, на сумму 624162 рубля.

Уголовное дело направлено в Печенгский районный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.