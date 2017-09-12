Любителям красной рыбки придётся отвечать за браконьерство

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники ОМВД России по Кольскому району совместно с инспекторами Североморского Кольского отдела ББТУ по Кольскому району выявили факт незаконной добычи водных биоресурсов.

Житель п. Кильдинстрой 1976 года рождения совместно с жителем п. Зверосовхоз 1970 года рождения при помощи надувной лодки установили на реке Кола, являющейся путем миграции к месту нереста ценных пород рыбы, две ставные сети. На момент задержания злоумышленники успели добыть три экземпляра сёмги и одну горбушу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 265 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Орудия лова и резиновая лодка изъяты.