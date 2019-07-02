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Мурманская область. Арктика02.07.19 10:30

Любителям сёмги придётся раскошелиться по повышенным размерам штрафа

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела отделом дознания и административной практики ПУ ФСБ России по западному арктическому району по ч.3 ст.256 УК РФ Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору) в отношении двух мужчин.

Как сообщает прокуратура, 27 июня текущего года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в акватории губы Кутовая Мотовского залива Баренцева моря, являющейся миграционным путем к местам нереста атлантического лосося (сёмги) выявлены двое мужчин, являющиеся туристами и жителями других регионов РФ, которые действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору осуществили незаконную добычу (вылов) 10 особей атлантического лосося (семги) с использованием резиновой весельной лодки и трёх ставных рыболовных сетей.

Документы, подтверждающие законность вылова (добычи) обнаруженных водных биологических ресурсов отсутствовали.

Размер ущерба за незаконную добычу 1 экземпляра лосося атлантического (семги) независимо от размера и веса составляет 13675 рублей (ранее 1250 рублей), если незаконный вылов совершён в запретный период, то размер ущерба увеличивается двукратно.

Природоохранной прокуратурой постановление о возбуждении уголовного дела признано законным.

 

 

 

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