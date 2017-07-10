Любителю покататься на чужом мотоцикле грозят пять лет лишения свободы

В полицию города Печенги обратился местный житель 1984 года рождения. Мужчина сообщил, что неизвестный угнал принадлежащий ему мотоцикл «Хонда Трансальп», припаркованный им у дома по проспекту Гвардейскому. Потерпевший, по собственной невнимательности, оставил ключи в замке зажигания.

Полицейскими в целях розыска злоумышленника вводился специальный план «Перехват». В результате мотоцикл был обнаружен полицейскими брошенным в овраге среди бытового мусора в районе гаражного массива в городе Заполярном.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции был установлен и задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством. Им оказался мужчина 1986 года рождения, ранее несудимый.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что, увидев оставленные в мотоцикле ключи, решил воспользоваться чужим транспортом c целью прокатиться. Вскоре мотор заглох, и мужчина решил избавиться от него, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Жителю района избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.