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Мурманская область. Арктика21.02.19 08:15

Любо, братцы, любо деньги получать...

Казачьему обществу выделена субсидия из бюджета Мурманской области.

Решением комиссии по выделению и распределению субсидий, предоставляемых казачьим обществам Мурманской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации в 2019 году, в перечень получателей субсидии включено хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский».

В соответствии с порядком определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам Мурманской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 13.08.2013 № 457-ПП, размер субсидирования казачьего общества составит 500 тысяч рублей.

В рамках соглашения о сотрудничестве в области профилактики правонарушений и охраны правопорядка между хуторским казачьим обществом «Хутор Оленегорский» и органами внутренних дел осуществляется работа по проведению совместных рейдов по обеспечению правопорядка на вверенных территориях, представители казачьего общества привлекаются к охране общественного порядка при проведении массовых, спортивных и иных публичных мероприятий.

Так в 2018 году 45 представителей казачьего общества «Хутор Оленегорский» приняли участие в осуществлении охраны правопорядка при проведении 9 массовых мероприятий, таких как Рождество, Крещение, Пасха, Троица, трансляция матчей по футболу ЧМ-2018 на центральной площади города Оленегорска. В ходе проведения мероприятий, совместно с участковыми уполномоченными полиции на территории города Оленегорска с подведомственной территорией выявлены нарушители административного законодательства.

Кроме того, хуторским казачьим обществом «Хутор Оленегорский» совместно с МУ ДО «Центр внешкольной работы» и приходом преподобного Дмитрия Прилуцкого в рамках трехстороннего соглашения проводится работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, привлечению детей к здоровому образу жизни. В соответствии с планом совместной деятельности проводятся выездные экскурсии, информационно-познавательные мероприятия, практические занятия по фланкировке, основам первой медицинской помощи и стрельбе.

Также, работа в сфере культурно-просветительской деятельности, духовно-нравственного и патриотического воспитания осуществляется совместно с МУК «Централизованная библиотечная система». За 2018 год проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие более 700 человек, в том числе около 80 представителей казачества. Учреждениями культуры города Оленегорска совместно с хуторским казачьим обществом в мае 2018 года на центральной площади города в рамках фестиваля славянских культур проведен праздник казачьей культуры «Жив казак-жива Россия!».

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